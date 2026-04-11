Roubaix

Dimanche jeux de société Villes et villages

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Vous rêvez de la ville idéale ? Avez-vous l’âme d’un architecte ? Nous vous proposons de passer l’après-midi avec nous afin de le découvrir.

Au programme des jeux sur le thème de la ville Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary et Get on board.

À partir de 10 ans.

Pour les plus jeunes, des jeux adaptés seront également proposés, sans connexion avec le thème de la ville.

Vous rêvez de la ville idéale ? Avez-vous l’âme d’un architecte ? Nous vous proposons de passer l’après-midi avec nous afin de le découvrir.

Au programme des jeux sur le thème de la ville Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary et Get on board.

À partir de 10 ans.

Pour les plus jeunes, des jeux adaptés seront également proposés, sans connexion avec le thème de la ville. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 hlonguepee@ville-roubaix.fr

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English :

Do you dream of the ideal city? Do you have the soul of an architect? Come and spend an afternoon with us and find out.

On the program are city-themed games: Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary and Get on board.

Ages 10 and up.

For younger players, there will also be adapted games, with no connection to the city theme.

L’événement Dimanche jeux de société Villes et villages Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme