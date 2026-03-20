Dimanche jeux de société Villes et villages

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Vous rêvez de la ville idéale ? Avez-vous l’âme d’un architecte ?

Nous proposons de passer l’après-midi avec nous afin de le découvrir.

Au programme des jeux sur le thème de la ville Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary et Get on board.

À partir de 10 ans.

Pour les plus jeunes, des jeux adaptés seront également proposés, sans connexion avec le thème de la ville.

**Rdc**

Vous rêvez de la ville idéale ? Avez-vous l’âme d’un architecte ?

Nous proposons de passer l’après-midi avec nous afin de le découvrir.

Au programme des jeux sur le thème de la ville Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary et Get on board.

À partir de 10 ans.

Pour les plus jeunes, des jeux adaptés seront également proposés, sans connexion avec le thème de la ville.

**Rdc** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 67 02 72 hlonguepee@ville-roubaix.fr

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English :

Do you dream of the ideal city? Do you have the soul of an architect?

Come and spend an afternoon with us and find out.

The program includes city-themed games: Happy City, Monopoly Deal, Citadelles, 7 Wonders Architect, 7 Wonders Dice, Tipperary and Get on board.

Ages 10 and up.

For younger players, there will also be adapted games not related to the city theme.

**Rdc**

L’événement Dimanche jeux de société Villes et villages Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme