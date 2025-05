Dimanche jeux en famille – route des Roches Dax, 15 juin 2025 14:00, Dax.

Début : 2025-06-15 14:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Venez partagez des moments ludiques en famille avec l’association Pour l’Adour du Jeu.

Les bénévoles de l’association vous proposeront de jouer à de nombreux jeux de sociétés adaptés aux enfants dès 2 ans ! On vous explique les règles et à vous de jouer !

Atelier maquillage le matin et d’autres surprises.

Buvette et goûter sur place. .

route des Roches Foyer de Saubagnacq

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 54 98 81 pourladourdujeu@gmail.com

