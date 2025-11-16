Dimanche jeux musicaux ! Salle Michel Bonnet de THENEZAY Thénezay
Dimanche jeux musicaux ! Salle Michel Bonnet de THENEZAY Thénezay dimanche 16 novembre 2025.
Dimanche jeux musicaux !
Salle Michel Bonnet de THENEZAY Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Dimanche tout est permis Spécial Jeux Musicaux !
Préparez votre voix, vos oreilles et vos meilleurs pas de danse !
Le dimanche tout est permis revient avec une après-midi placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur blind test, karaoké et Just Dance seront au programme !
En solo, en famille ou entre amis, venez tester vos connaissances musicales, chanter vos titres préférés et bouger sur les plus grands hits du moment.
Rendez-vous à la salle Michel Bonnet à Thénezay pour un moment convivial, drôle et festif, accessible à tous les âges !
Ambiance garantie ! .
Salle Michel Bonnet de THENEZAY Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 00 20
English : Dimanche jeux musicaux !
German : Dimanche jeux musicaux !
Italiano :
Espanol : Dimanche jeux musicaux !
L’événement Dimanche jeux musicaux ! Thénezay a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine