Dimanche jeux musicaux ! Salle Michel Bonnet de THENEZAY Thénezay

Salle Michel Bonnet de THENEZAY

Début : 2025-11-16

Dimanche tout est permis Spécial Jeux Musicaux !

Préparez votre voix, vos oreilles et vos meilleurs pas de danse !

Le dimanche tout est permis revient avec une après-midi placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur blind test, karaoké et Just Dance seront au programme !

En solo, en famille ou entre amis, venez tester vos connaissances musicales, chanter vos titres préférés et bouger sur les plus grands hits du moment.

Rendez-vous à la salle Michel Bonnet à Thénezay pour un moment convivial, drôle et festif, accessible à tous les âges !

Ambiance garantie ! .

Salle Michel Bonnet de THENEZAY Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 00 20

