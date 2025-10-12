DIMANCHE LATINO À LA TABLE DU PONT DU DIABLE Aniane

Maison Grande site de France Aniane Hérault

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez vibrer avec l’école de danse FUEGO LATINO au Dimanche Latino du 12 octobre à La table du Pont du Diable.

11h-18h: Thé Dansant avec au programme Tango, Roch, Valse, Swing,…

18h-23h: Soirée Latino pour danser la Salsa, Bachata, Kizomba

Dés 11h, vous pourrez profiter d’un brunch. Le restaurant sera ouvert pendant tout l’événement.

N’oubliez pas de réserver votre table par téléphone.

Maison Grande site de France Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 34 11 82 27

English :

Join the FUEGO LATINO dance school for Dimanche Latino on October 12 at La table du Pont du Diable.

11am-6pm: Thé Dansant with Tango, Roch, Valse, Swing,…

6pm-11pm: Latino Evening with Salsa, Bachata, Kizomba

From 11am, you can enjoy a brunch. The restaurant will be open throughout the event.

Don’t forget to reserve your table by phone.

German :

Schwingen Sie mit der Tanzschule FUEGO LATINO beim Dimanche Latino am 12. Oktober in La table du Pont du Diable.

11h-18h: Thé Dansant mit Tango, Roch, Walzer, Swing,…

18-23 Uhr: Latino-Abend mit Salsa, Bachata und Kizomba

Ab 11 Uhr können Sie einen Brunch genießen. Das Restaurant ist während der gesamten Veranstaltung geöffnet.

Vergessen Sie nicht, Ihren Tisch telefonisch zu reservieren.

Italiano :

Unitevi alla scuola di danza FUEGO LATINO per Dimanche Latino il 12 ottobre presso La table du Pont du Diable.

11.00-18.00: Thé Dansant con Tango, Roch, Valse, Swing,…

18.00-11.00: Serata latina con Salsa, Bachata, Kizomba e altro!

A partire dalle 11.00, potrete gustare un brunch. Il ristorante sarà aperto per tutta la durata dell’evento.

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo per telefono.

Espanol :

Únase a la escuela de baile FUEGO LATINO para el Dimanche Latino el 12 de octubre en La table du Pont du Diable.

11h-18h: Thé Dansant con Tango, Roch, Valse, Swing,…

18.00 h 23.00 h: Velada latina con salsa, bachata, kizomba y mucho más

A partir de las 11h, podrá disfrutar de un brunch. El restaurante permanecerá abierto durante todo el evento.

No olvide reservar su mesa por teléfono.

L’événement DIMANCHE LATINO À LA TABLE DU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2025-10-05 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT