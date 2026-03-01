DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet
DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet dimanche 29 mars 2026.
DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE
FOYER RURAL Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’association Temp’Ô Cagire vous attend pour un dimanche musical en famille !
Dimanche musical en famille
Entrée prix libre
Matinée parents et enfants de 0 à 7 ans
• 10 h atelier créatif parent-enfant lutherie sauvage (création d’instruments de musique)
• 10 h 30 séance d’éveil musical Un bouquet de chansons
Après-midi enfants à partir de 7 ans (accompagnés) et adultes
• 14 h 30 16 h découverte de la batucada (percussions brésiliennes) séance ouverte à tous à partir de 7 ans
• 16 h goûter partagé tiré du sac .
FOYER RURAL Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com
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English :
The Temp’Ô Cagire association awaits you for a musical Sunday with the whole family!
L’événement DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE