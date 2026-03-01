DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet

DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet dimanche 29 mars 2026.

DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE

FOYER RURAL Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :
2026-03-29

L’association Temp’Ô Cagire vous attend pour un dimanche musical en famille !
Dimanche musical en famille

Entrée prix libre

Matinée parents et enfants de 0 à 7 ans
• 10 h atelier créatif parent-enfant lutherie sauvage (création d’instruments de musique)
• 10 h 30 séance d’éveil musical Un bouquet de chansons

Après-midi enfants à partir de 7 ans (accompagnés) et adultes
• 14 h 30 16 h découverte de la batucada (percussions brésiliennes) séance ouverte à tous à partir de 7 ans
• 16 h goûter partagé tiré du sac   .

FOYER RURAL Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie   tempo.cagire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Temp’Ô Cagire association awaits you for a musical Sunday with the whole family!

L’événement DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Prochains événements à Aspet