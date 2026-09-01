DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet
dimanche 27 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE
Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez écouter, créer, jouer et surtout partager !
10h : atelier créatif – fabrication d’instruments,
10h30 : conte musical pour les enfants jusqu’à 7 ans,
14h30 : découverte de la batucada, ouverte à toutes et tous,
Et pour finir : un goûter partagé ! .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com
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English :
Come listen, create, play, and—most of all—share!
L’événement DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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