Informations pratiques

Aspet

DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez écouter, créer, jouer et surtout partager !

10h : atelier créatif – fabrication d’instruments,

10h30 : conte musical pour les enfants jusqu’à 7 ans,

14h30 : découverte de la batucada, ouverte à toutes et tous,

Et pour finir : un goûter partagé ! .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com

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English :

Come listen, create, play, and—most of all—share!

L’événement DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE Aspet a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE