Dimanche photographique Clos Raymond-Poincaré Sampigny
Dimanche photographique Clos Raymond-Poincaré Sampigny dimanche 12 octobre 2025.
Dimanche photographique
Clos Raymond-Poincaré 6-12 Rue Raymond Poincaré Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Alice Meyer, photographe, intervenante artistique, invitera les visiteurs à un atelier autour de la photographie.
Organisé par le Musée Raymond-Poincaré.Tout public
+33 3 29 90 70 50
English :
Alice Meyer, photographer and artistic consultant, will be inviting visitors to a photography workshop.
Organized by the Musée Raymond-Poincaré.
German :
Alice Meyer, Fotografin und Kunstreferentin, lädt die Besucher zu einem Workshop rund um die Fotografie ein.
Organisiert vom Raymond-Poincaré-Museum.
Italiano :
Alice Meyer, fotografa e consulente artistica, inviterà i visitatori a partecipare a un workshop di fotografia.
Organizzato dal Musée Raymond-Poincaré.
Espanol :
Alice Meyer, fotógrafa y asesora artística, invitará a los visitantes a participar en un taller de fotografía.
Organizado por el museo Raymond-Poincaré.
L’événement Dimanche photographique Sampigny a été mis à jour le 2025-08-23 par OT COEUR DE LORRAINE