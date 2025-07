Dimanche PoéticO Pouet Pouet ! Saint-Vitte-sur-Briance

Dimanche PoéticO Pouet Pouet ! Saint-Vitte-sur-Briance dimanche 20 juillet 2025.

Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Notre troisième Dimanche PoéticO Pouet Pouet, en présence de Eloïse Guelam, artiste montante de la chanson PoéticO Pouet Pouet !

La journée débutera à 10h par un atelier d’écriture de chanson !

Puis on s’élancera à midi vers un repas PoéticO Pouet Pouet.

Pour s’enivrer à 15h au concert d’ Eloïse

Atelier et concert à prix LIBRE et CONSCIENT

Buvette et repas sur place .

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 15 31 cielavoixdansmatete@gmail.com

English : Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

German : Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

Italiano :

Espanol : Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

L’événement Dimanche PoéticO Pouet Pouet ! Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne