Dimanche PoéticO Pouet Pouet ! Saint-Vitte-sur-Briance

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

La compagnie « La Voix dans ma tête » est heureuse de vous inviter à son 4ème dimanche PoéticO pouet pouet.

Au programme: 10h Atelier jeux d’écriture de chanson sur réservation et à prix libre

12h Repas PoéticO pouet pouet Curry au poulet

15h Concert Groove Baroque Tropical Prix libre et conscient

Un concert rencontre entre une chanteuse brésilienne et deux musiciens chanteurs chiliens, pour partager leurs inspirations, aspirations de leurs compositions originales aux chants traditionnels, le tout pour célébrer la vie !

Lara kelly compositions, voix et guitare musique

Favio Villarroel clavier, voix et flûte traversière musique

César Happy percussions et voix .

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 15 31 cielavoixdansmatete@gmail.com

