Dimanche relax ! 15 minutes de massage bien-être Flers Flers

Dimanche relax ! 15 minutes de massage bien-être

Flers Avenue du château Flers Orne

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Besoin de ralentir ? Venez découvrir la relaxation coréenne, une technique de massage méconnue et profondément relaxante. Par des vibrations, secousses et bercements, laissez-vous embarquer pour un moment de relâchement complet. La relaxation coréenne est un massage qui se pratique habillé, en tenue confortable.

Manon Baëlen est praticienne en massages installée à Sainte Croix sur Orne

+ d’infos sur www.manonbaelen.com ou instagram @manonbaelen

A partir de 10 ans .

+33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

English : Dimanche relax ! 15 minutes de massage bien-être

