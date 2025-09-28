Dimanche relax ! 15 minutes de massage bien-être Flers Flers
Dimanche relax ! 15 minutes de massage bien-être
Flers Avenue du château Flers Orne
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Besoin de ralentir ? Venez découvrir la relaxation coréenne, une technique de massage méconnue et profondément relaxante. Par des vibrations, secousses et bercements, laissez-vous embarquer pour un moment de relâchement complet. La relaxation coréenne est un massage qui se pratique habillé, en tenue confortable.
Manon Baëlen est praticienne en massages installée à Sainte Croix sur Orne
+ d’infos sur www.manonbaelen.com ou instagram @manonbaelen
A partir de 10 ans .
Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr
