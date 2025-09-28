Dimanche relax ! Sophrologie au musée Flers Flers

Dimanche relax ! Sophrologie au musée Flers Flers dimanche 28 septembre 2025.

Dimanche relax ! Sophrologie au musée

Flers Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

La sophrologie permet, grâce à la respiration, la détente musculaire et la visualisation positive (imagination), de retrouver ou amplifier son bien-être.

Au programme de cette séance au contact d’œuvres inspirantes, lors d’un moment de temps suspendu, se laisser guider vers son espace intérieur de sérénité…

Avec Aurélie Barre, sophrologue et naturopathe à Landisacq. + d’infos sur www.sophrologie-normandie.fr .

Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

English : Dimanche relax ! Sophrologie au musée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dimanche relax ! Sophrologie au musée Flers a été mis à jour le 2025-08-30 par Flers agglo