Dimanche salsa, bachata, kizomba à La Seiche La Seiche à Sevrier (Près d'Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 21 septembre – 30 novembre, les dimanches

La Seiche organise chaque dimanche un événement SBK (salsa, bachata, kizomba).

La Seiche organise chaque dimanche un événement SBK (salsa, bachata, kizomba). Initiation tous niveaux et soirées animés par des danseurs professionnels de l'école de danse Annecy Bachata.

Avec bar et restauration sur place.

infos : [laseiche.fr](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-30T22:30:00.000+01:00

https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/salsa-bachata-sevrier/

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie