Dimanche solidaire

Salle polyvalente Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Nous vous donnons rendez-vous pour un Dimanche Solidaire, une journée simple et conviviale placée sous le signe du partage, de l’inclusion et du bien-être.

Aves le section Unisport, démonstration et participation possible aux activités handisports.

Au programme

découverte des activités handisports avec la section Unisports

forum des thérapies alternatives, (réflexologie, hypnose, musique des plantes etc…)

rencontres, échanges et moments de convivialité. .

Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche solidaire

L’événement Dimanche solidaire Mouthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS