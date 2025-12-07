Dimanche spécial, Noël dans tous ses états ! Bibliothèque de Coucy le Château Coucy-le-Château-Auffrique

Dimanche spécial, Noël dans tous ses états ! Bibliothèque de Coucy le Château

Place de l’Hôtel-Dieu Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Ce premier dimanche du mois de décembre, comme d’habitude, la bibliothèque de Coucy le Château ouvre ses portes, mais, lors de ce dimanche spécial, la bibliothèque refait peau neuve et adopte une décoration festive et hivernale et propose un évènement lors du marché paysan. 0 .

Place de l’Hôtel-Dieu Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 52 45 80 bibliotheque.coucy@gmail.com

