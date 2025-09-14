Dimanche sport en famille – Billard Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault

Dimanche sport en famille – Billard Amicale Laïque Petit Chantilly Orvault dimanche 1 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille

Venez en famille découvrir le billard au petit-chantilly à Orvault le dimanche 1er février 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault.A partir de 10 ansDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.Tarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/

Amicale Laïque Petit Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700