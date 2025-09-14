Dimanche sport en famille – Escalade et Roller Gymnase de La Bugallière Orvault

Dimanche sport en famille – Escalade et Roller Gymnase de La Bugallière Orvault dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille

Venez en famille découvrir l’escalade et le roller au complexe sportif de la Bugalière à Orvault le dimanche 11 janvier 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault.A partir de 6 ansDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.Tarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/Voir les autres dates : https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2025/07/COM_A5_SPORTSENFAMILLE.pdf

Gymnase de La Bugallière Bugallière/Madoire/Bois-Jouan Orvault 44700

02 40 63 44 64 http://www.orvault.fr contact@mairie-orvault.fr https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/