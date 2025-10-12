Dimanche sport en famille – Gym & Boxe Château de La Tour Orvault

Dimanche sport en famille – Gym & Boxe Château de La Tour Orvault dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Venez en famille découvrir la Gym/boxe à la Ferrière à Orvault le dimanche 12 octobre 2025, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à OrvaultDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.A partir de 3 ansTarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/Voir les autres dates : https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2025/07/COM_A5_SPORTSENFAMILLE.pdf

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/