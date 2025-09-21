Dimanche sport en famille – Orientation Château de La Tour Orvault

Dimanche sport en famille – Orientation Château de La Tour Orvault dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez en famille découvrir le parcours d’orientation dans le domaine de la tour le dimanche 21 septembre 2025, avec les éducateurs sportifs, à OrvaultDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.Tarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/Voir les autres dates : https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2025/07/COM_A5_SPORTSENFAMILLE.pdf

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/