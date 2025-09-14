Dimanche sport en famille – Piscine Piscine de la Cholière Orvault

Dimanche sport en famille – Piscine Piscine de la Cholière Orvault dimanche 1 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-01 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez en famille découvrir les activités de piscine à Orvault le dimanche 1er mars 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault.A partir de 6 ansDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.Tarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/

Piscine de la Cholière Cholière/Bigeottière/Salentine Orvault 44700

02 40 63 30 40 https://www.orvault.fr/annuaire/piscine-municipale-de-la-choliere/ sports@mairie-orvault.fr https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/