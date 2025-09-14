Dimanche sport en famille – Tir à l’arc Complexe Sportif Roger-Piccaud Orvault

Dimanche sport en famille – Tir à l’arc Complexe Sportif Roger-Piccaud Orvault dimanche 29 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Venez en famille découvrir le tir à l’Arc, complexe sportif de la Cholière à Orvault le dimanche 29 mars 2026, avec les éducateurs sportifs et les associations sportives, à Orvault.A partir de 8 ansDimanche , c’est sport en famille, est organisé par le service Éducation Sportive, en collaboration avec une association sportive. Un dimanche par mois, c’est l’occasion en famille de découvrir une activité sportive tout au long de l’année. Trois créneaux horaires sont proposés par dimanches : 9h30/10h30, 10h30/11h30 et 11h30/ 12h30.Tarif unique de 2€ par personneInscription sur le Portail Famille : https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/

Complexe Sportif Roger-Piccaud Cholière/Bigeottière/Salentine Orvault 44700

02 51 78 33 23 http://www.orvault.fr contact@mairie-orvault.fr https://www.orvault.fr/demarches-et-services/enfance-jeunesse/portail-famille/espace-et-portail-famille/