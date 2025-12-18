Dimanche Sports 15 Mairie du 15e Paris

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15ᵉ lance les Dimanche Sports 15. Elle ouvre ses

portes à toutes et à tous pour une journée dédiée au sport, au loisir et à la

convivialité familiale. Au programme, vous trouverez une large variété

d’activités en accès libre et gratuites, telles que le tennis de table, le

golf, le baby-foot, le badminton, le basket, la structure gonflable, le blind

tennis, les échecs, l’esport, la gym douce, le laser run, le tir à l’arc ou

encore le teqball. Vous pourrez également participer à des tournois pour tenter

de gagner des cadeaux, et profiter d’une pause gourmande avec des smoothies

préparés par vos soins à partir de fruits frais offerts par la Mairie, grâce au

« vélo smoothie » présent toute la journée.

De nombreuses activités sportives en libre-service, ainsi que de nombreux tournois, un dimanche par mois à la Mairie du 15e.

Le dimanche 15 février 2026

de 12h00 à 19h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 12h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Mairie du 15e 31 rue Péclet 75015 Sur le parvis et dans les salles de la Mairie du 15eParis

