Dimanche Sports 15 Mairie du 15e Paris
Dimanche Sports 15 Mairie du 15e Paris dimanche 18 janvier 2026.
Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15ᵉ lance les Dimanche Sports 15. Elle ouvre ses
portes à toutes et à tous pour une journée dédiée au sport, au loisir et à la
convivialité familiale. Au programme, vous trouverez une large variété
d’activités en accès libre et gratuites, telles que le tennis de table, le
golf, le baby-foot, le badminton, le basket, la structure gonflable, le blind
tennis, les échecs, l’esport, la gym douce, le laser run, le tir à l’arc ou
encore le teqball. Vous pourrez également participer à des tournois pour tenter
de gagner des cadeaux, et profiter d’une pause gourmande avec des smoothies
préparés par vos soins à partir de fruits frais offerts par la Mairie, grâce au
« vélo smoothie » présent toute la journée.
De nombreuses activités sportives en libre-service, ainsi que de nombreux tournois, un dimanche par mois à la Mairie du 15e.
Le dimanche 15 février 2026
de 12h00 à 19h00
Le dimanche 18 janvier 2026
de 12h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-18T13:00:00+01:00
fin : 2026-02-15T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-18T12:00:00+02:00_2026-01-18T19:00:00+02:00;2026-02-15T12:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00
Mairie du 15e 31 rue Péclet 75015 Sur le parvis et dans les salles de la Mairie du 15eParis
https://mairie15.paris.fr/pages/dimanches-sport-15-28890 https://www.facebook.com/mairiedu15e/ https://www.facebook.com/mairiedu15e/ https://x.com/mairie15
Afficher la carte du lieu Mairie du 15e et trouvez le meilleur itinéraire