Dimanche thématique | Regards sur l’Arménie Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche 30 novembre 2025, 14h>17h30 |

Le CPA Mado Robin vous propose une journée thématique sur l’Arménie.

Au programme :

A partir de 14h :

– Vernissage de l’exposition « My Beautiful Armenia » de Georgy Batrikian

– Projection documentaire « My Armenia » de Georgy Batrikian

-Musiques d’instruments et de chants traditionnels arméniens de Vasken Solakarian

– Danse traditionnelle arménienne par la Cie Yeraz

Consultez la brochure de l’évènement : Brochure Regards sur l’Arménie

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin