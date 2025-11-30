Dimanche thématique | Regards sur l’Arménie Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Dimanche thématique | Regards sur l’Arménie Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 30 novembre 2025.
Dimanche 30 novembre 2025, 14h>17h30 |
Le CPA Mado Robin vous propose une journée thématique sur l’Arménie.
Au programme :
A partir de 14h :
– Vernissage de l’exposition « My Beautiful Armenia » de Georgy Batrikian
– Projection documentaire « My Armenia » de Georgy Batrikian
-Musiques d’instruments et de chants traditionnels arméniens de Vasken Solakarian
– Danse traditionnelle arménienne par la Cie Yeraz
Consultez la brochure de l’évènement : Brochure Regards sur l’Arménie
Tout public
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin