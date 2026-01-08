Dimanche tout est permis Spécial jeux TV ! Salle Michel Bonnet Thénezay

Dimanche tout est permis Spécial jeux TV !

Dimanche Tout est Permis Spécial Jeux TV !

Envie de passer une après-midi conviviale, fun et intergénérationnelle ? Le Centre Socioculturel Créa’Gâtine vous invite à un Dimanche Tout est Permis version Jeux TV des défis, des rires, des équipes, et une ambiance comme sur un plateau… mais en vrai.

Au programme

Jeux TV en équipes (quiz, défis, blind test, épreuves surprises…)

Espace jeux de société en libre accès

Coin petite enfance (0–3 ans) pour jouer tranquillement

Restauration et buvette sur place

Ouvert à toutes et tous venez en famille, entre amis, ou même en solo, on vous met dans une équipe. .

