Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans Angresse
dimanche 7 février 2027 · Angresse
Informations pratiques
Angresse
Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans
Salle des fêtes d’Angresse Angresse Landes
Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 10:30:00
fin : 2027-02-07 11:30:00
Date(s) :
2027-02-07
De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !
Pourquoi le rouge-gorge a la gorge rouge ?
Pour tenter de répondre à cette question, une autrice se laisse aller à rêver d’une histoire de rencontres et de solidarité entre les êtres vivants, à une époque où les arbres ne perdaient pas leurs feuilles en hiver.
Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille
Des ateliers parents-enfants gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire spectacles et ateliers.
Compagnie Les Ruminantes
2 représentations 10h30 & 15h30 .
Salle des fêtes d’Angresse Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans
From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” performance tour will offer, as it does every year, a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all crafted to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!
L’événement Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans Angresse a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS
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