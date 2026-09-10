Informations pratiques

Angresse

Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans

Salle des fêtes d’Angresse Angresse Landes

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 10:30:00

fin : 2027-02-07 11:30:00

Date(s) :

2027-02-07

De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !

Pourquoi le rouge-gorge a la gorge rouge ?

Pour tenter de répondre à cette question, une autrice se laisse aller à rêver d’une histoire de rencontres et de solidarité entre les êtres vivants, à une époque où les arbres ne perdaient pas leurs feuilles en hiver.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parents-enfants gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers.

Compagnie Les Ruminantes

2 représentations 10h30 & 15h30 .

Salle des fêtes d’Angresse Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans

From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” performance tour will offer, as it does every year, a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all crafted to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!

L’événement Dimanche&Cie ! Le rouge gorge- Théâtre dès 4 ans Angresse a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS