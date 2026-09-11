Informations pratiques

Messanges

Dimanche&Cie ! Les poids plume

Salle des associations de Messanges Messanges Landes

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 15:30:00

fin : 2027-03-07 16:30:00

Date(s) :

2027-03-07

De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !

Les Poids Plumes

DANSE DÈS 3 ANS D. Bachacou et Y. Moy

2 représentations 10h30 & 16h

Les ballons flottent et dessinent des forêts fragiles. Les feuilles tombent et emportent avec elles leurs secrets. On vacille, on perd des plumes, on cherche l’équilibre, on chute, on panse les bobos, on se porte, on se rattrape. Et parfois, c’est l’amour qui nous tombe dessus.

Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers. .

Salle des associations de Messanges Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” tour will offer—as it does every year—a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all designed to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!

L’événement Dimanche&Cie ! Les poids plume Messanges a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI LAS