Informations pratiques

Vieux-Boucau-les-Bains

Dimanche&Cie ! / L’île au trésor

Maison des clubs de Vieux-Boucau Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:30:00

fin : 2026-12-06 11:30:00

Date(s) :

2026-12-06

De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !

L’Île au Trésor

THÉÂTRE DÈS 7 ANS Cie 9Thermidor

2 représentations 10h30 & 15h30

Une histoire pleine d’aventures et de dangers, où l’appât du gain peut s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu clé, où l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que l’on croit… Jim et ses amis réussiront-ils à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ?

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parent-enfant gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers. .

Maison des clubs de Vieux-Boucau Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Dimanche&Cie ! / L’île au trésor

From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” performance tour will offer, as it does every year, a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all crafted to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!

L’événement Dimanche&Cie ! / L’île au trésor Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS