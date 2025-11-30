Dimanche&Cie L’OURS ET LA LOUVE Vieux-Boucau-les-Bains

Dimanche&Cie L’OURS ET LA LOUVE

MAISON DES CLUBS Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 11:30:00

2025-11-30

MACS vous invite à vivre une tournée de spectacles qui éveillent l’imaginaire et rassemblent petits et grands. Laissez-vous porter par des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, et des ateliers interactifs qui prolongent la magie.

CONTE MUSICAL ILLUSTRÉ DÈS 3 ANS CIE FURIOSA

Jouko est né d’un amour atypique dans une forêt mystérieuse. Aux côtés de ce petit être pas comme les autres, nous sommes invités à affronter nos peurs et à aborder avec subtilité le thème de la différence et de la quête d’identité.

Atelier parent-enfant après le spectacle

Atelier gratuit sur réservation .

MAISON DES CLUBS Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Dimanche&Cie L’OURS ET LA LOUVE

MACS invites you to experience a tour of shows that awaken the imagination and bring young and old together. Let yourself be carried away by captivating stories, colorful characters and interactive workshops that extend the magic.

German : Dimanche&Cie L’OURS ET LA LOUVE

MACS lädt Sie ein, eine Tournee mit Aufführungen zu erleben, die die Fantasie anregen und Groß und Klein zusammenbringen. Lassen Sie sich von fesselnden Geschichten, farbenfrohen Charakteren und interaktiven Workshops, die die Magie verlängern, mitreißen.

Italiano :

Il MACS vi invita a vivere un tour di spettacoli che risvegliano l’immaginazione e uniscono grandi e piccini. Lasciatevi trasportare da storie accattivanti, personaggi colorati e laboratori interattivi che prolungano la magia.

Espanol : Dimanche&Cie L’OURS ET LA LOUVE

El MACS le invita a vivir un recorrido de espectáculos que despiertan la imaginación y unen a grandes y pequeños. Déjate llevar por cautivadoras historias, coloridos personajes y talleres interactivos que prolongan la magia.

