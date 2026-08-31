Informations pratiques

Saubusse

Dimanche&Cie ! Salti Danse dès 3 ans

Salle des fêtes de Saubusse Saubusse Landes

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:30:00

fin : 2026-11-15 11:30:00

Date(s) :

2026-11-15

De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !

Salti s’inspire de la tarentelle, une danse du Sud de l’Italie qui soigne les piqûres de la taranta par la musique et la danse. La pièce imagine un conte espiègle et drôle trois amis jouent chacun leur tour le rôle du malade et ceux des guérisseurs et sont contaminés par la joie.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parents-enfants gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers.

Compagnie Toujours après minuit

2 représentation 10h30 & 16h .

Salle des fêtes de Saubusse Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche&Cie ! Salti Danse dès 3 ans

From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” performance tour will offer, as it does every year, a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all crafted to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!

L’événement Dimanche&Cie ! Salti Danse dès 3 ans Saubusse a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS