Informations pratiques

Bénesse-Maremne

dimanche&Cie ! Versant Vivant Concert dessiné dès 6 ans

Foyer rural de Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Landes

Tarif : 4.8 – 4.8 – 4.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 15:30:00

fin : 2027-04-04 16:30:00

Date(s) :

2027-04-04

De septembre 2026 à avril 2027, la tournée spectacles Dimanche & Cie ! propose comme chaque année une programmation pensée pour les enfants dès 3 ans et ceux qui les accompagnent du théâtre, de la danse et des concerts dessinés, pour rire, s’émerveiller, imaginer et vivre de belles histoires !

Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment. Le temps et l’espace s’entremêlent un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève dans les étoiles. Les liens qui unissent le vivant, les hommes et la nature, se révèlent.

Tarifs 4,80€ par spectacle pour toute la famille

Des ateliers parents-enfants gratuits sont proposés après chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire spectacles et ateliers .

Compagnie L’Observable

2 représentations 10h30 & 15h30 .

Foyer rural de Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : dimanche&Cie ! Versant Vivant Concert dessiné dès 6 ans

From September 2026 to April 2027, the “Dimanche & Cie!” performance tour will offer, as it does every year, a program designed for children ages 3 and up and their companions: theater, dance, and concerts—all crafted to make you laugh, marvel, use your imagination, and experience wonderful stories!

L’événement dimanche&Cie ! Versant Vivant Concert dessiné dès 6 ans Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS