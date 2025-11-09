Dimanches Classiques Quatuor Kadenza Concert anniversaire des 20 ans Le Palais Royan Événements Royan

Dimanches Classiques Quatuor Kadenza Concert anniversaire des 20 ans

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Pour célébrer ses 20 ans, le Quatuor Kadenza offre un concert anniversaire rassemblant les œuvres majeures et les moments forts qui ont marqué son parcours artistique et son évolution.

English :

To celebrate its 20th anniversary, the Kadenza Quartet offers an anniversary concert featuring the major works and highlights that have marked its artistic journey and evolution.

German :

Zur Feier seines 20-jährigen Bestehens veranstaltet das Kadenza Quartett ein Jubiläumskonzert mit den wichtigsten Werken und Höhepunkten, die seinen künstlerischen Werdegang und seine Entwicklung geprägt haben.

Italiano :

Per celebrare il suo 20° anniversario, il Quatuor Kadenza propone un concerto di anniversario con le opere principali e i punti più alti che hanno segnato la sua carriera artistica e il suo sviluppo.

Espanol :

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Quatuor Kadenza ofrece un concierto de aniversario que recoge las principales obras y momentos culminantes que han marcado su trayectoria artística y su desarrollo.

