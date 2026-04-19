Dimanches Classiques Trio Wanderer Le Palais Royan Événements Royan

Royan

Dimanches Classiques Trio Wanderer

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Trio Wanderer, formation française de renommée internationale fondée en 1987, célèbre l’art du trio avec piano à travers une virtuosité, une sensibilité et une complicité uniques, explorant le vaste répertoire classique et contemporain.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Trio Wanderer, an internationally-renowned French group founded in 1987, celebrates the art of the piano trio through unique virtuosity, sensitivity and complicity, exploring the vast classical and contemporary repertoire.

L’événement Dimanches Classiques Trio Wanderer Royan a été mis à jour le 2025-11-01 par Royan Atlantique