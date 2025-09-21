Dimanches de caractère, Les grands boulevards ludois Mairie Le Lude Le Lude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez au cœur de l’histoire ludoise durant le Second Empire, et vivez les grandes transformations urbaines et architecturales, reflet des grands changements de la société française du XIXe siècle, qui ont profondément marqué la ville,. A travers boulevards et monuments, la balade vous mènera de place en place jusqu’à la Chapelle Notre Dame de la Miséricorde pour une dégustation de produits locaux.

RDV à 15h devant la mairie

Mairie Le Lude place François de Nicolay 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

