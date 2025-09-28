Dimanches de Caractère Rue de Verdun Orbec

Dimanches de Caractère

Rue de Verdun Mairie Orbec Calvados

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Partez à la découverte de l’eau qui s’écoule à Orbec, visible ici et là au détour d’une rue ou plus secrète quand elle pénètre dans les propriétés privées. vannages, lavoirs, moulins illustrent sa présence et la nécessité de vivre avec, hier comme aujourd’hui. Dégustation de Biscuits d’Orbec, de cidre, jus de pomme pétillant tout en échangeant avec les propriétaires accueillants. .

Rue de Verdun Mairie Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

English : Dimanches de Caractère

Discover the water that flows through Orbec, visible here and there at the bend in the road, or more secretive when it enters private property. Winnowings, wash-houses and mills illustrate its presence and the need to live with it, past and present.

German : Dimanches de Caractère

Entdecken Sie das Wasser, das in Orbec fließt, hier und da an der Ecke einer Straße zu sehen ist oder eher im Verborgenen, wenn es in Privatgrundstücke eindringt. Schleusen, Waschhäuser und Mühlen veranschaulichen seine Präsenz und die Notwendigkeit, mit ihm zu leben, früher wie heute.

Italiano :

Scoprite l’acqua che scorre nell’Orbec, visibile qua e là alla curva della strada o più segreta quando entra in una proprietà privata: pozzi, lavatoi e mulini illustrano la sua presenza e la necessità di convivere con essa, nel passato e nel presente.

Espanol :

Descubra el agua que fluye por Orbec, visible aquí y allá en el recodo de la carretera o más sigilosa cuando se adentra en una propiedad privada. Los aventaderos, lavaderos y molinos ilustran su presencia y la necesidad de convivir con ella, en el pasado y en el presente.

