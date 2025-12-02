Le Bal Blomet et le magazine L’Œil s’associent pour créer les « Dimanches de l’Histoire de l’Art », un cycle de conférences sur les grands peintres ouvert au public certains dimanches à 10h30

Le Bal Blomet renoue ainsi avec son riche passé artistique, lui qui a reçu les plus grands artistes et écrivains des années folles, Man Ray, Calder, Miró, Van Dongen, Kiki de Montparnasse, Hemingway, Desnos…, venus applaudir Joséphine Baker, et poursuit le cycle de conférences sur les grands peintres animé par Pierre Wat.

Professeur à l’université, écrivain et contributeur du magazine L’Œil, magazine de référence sur l’art, Pierre Wat est l’un des historiens de l’art les plus réputés de sa génération et l’un des meilleurs pédagogues actuels. Pour ce nouveau cycle de conférences, celui-ci présente l’aventure de la peinture à travers la vie et l’œuvre d‘Auguste Rodin, Gerhard Richter, Francisco De Goya, James A. Whistler, Giorgio De Chirico.

Le projet de ces « Dimanches de l’Histoire de l’Art– L’Œil-le Bal Blomet est grand : « Il s’agira, dit Pierre Wat, de découvrir ces artistes, leur production, leurs oeuvres majeures, la façon dont elles s’inscrivent dans le siècle et contribuent à le façonner. Il s’agira surtout, grâce à ces artistes, de prendre le temps de regarder : d’ouvrir les yeux face à l’art et, plus encore, grâce à l’art. »

En partenariat avec le magazine d’art L’Œil

« Ouvrir les yeux face à l’art et, plus encore, grâce à l’art » – Pierre Wat.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h30 à 12h00

payant

10 euros.

Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

