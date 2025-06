DIMANCHES D’EXCEPTION VISITE DU CHATEAU DU BOIS DE MAINE – Rennes-en-Grenouilles 13 juillet 2025 15:00

Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

En compagnie d’un guide-conférencier et des propriétaires des lieux, franchissez des portes d’ordinaire fermées et découvrez l’histoire, la sauvegarde et la mise en valeur de quelques demeures hors du commun du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Rdv devant l’église Saint-Pierre de Rennes-en-Grenouilles

C’est au détour du tracé sinueux de la rivière la Mayenne que la silhouette majestueuse du château du Bois-deMaine se révèle. Situé stratégiquement en limite du Maine et de la Normandie, ce site fortifié a connu de nombreuses modifications qui s’échelonnent

du XIVe siècle au XVIIIe siècle.

La découverte des extérieurs de cette demeure permettra aux visiteurs de décrypter les grandes étapes de l’histoire de ce site inscrit au titre des Monuments Historiques. .

Château du Bois de Maine

Rennes-en-Grenouilles 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

In the company of a guide and the owners of the property, step through doors that are usually closed, and discover the history, preservation and development of some of the most unusual residences in the Coëvrons-Mayenne region.

German :

Gehen Sie mit einem Fremdenführer und den Eigentümern der Orte durch sonst verschlossene Türen und entdecken Sie die Geschichte, den Schutz und die Aufwertung einiger außergewöhnlicher Herrenhäuser im Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Italiano :

Accompagnati da una guida e dai proprietari degli immobili, attraversate porte solitamente chiuse e scoprite la storia, la conservazione e lo sviluppo di alcune delle residenze più insolite della regione di Coëvrons-Mayenne.

Espanol :

Acompañado por un guía y por los propietarios de los inmuebles, atraviese puertas habitualmente cerradas y descubra la historia, la conservación y el desarrollo de algunas de las residencias más insólitas de la región de Coëvrons-Mayenne.

