Dimanches en fête à Bisanne

Front de neige de Bisanne Villard-sur-Doron Savoie

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21 2025-12-28

Pendant les fêtes, Bisanne 1500 vous invite pour profitez de multiples animations avec vue sur le Mont Blanc ! Concert, ateliers, père noël ou même découverte des étoiles, tous les détails du programme sur notre site internet ou à l’Office de Tourisme.

Front de neige de Bisanne Villard-sur-Doron 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

During the holiday season, Bisanne 1500 invites you to enjoy a wide range of activities with a breathtaking view of Mont Blanc! Concerts, workshops, visits from Santa Claus and even stargazing — find all the details of the programme on our website or at the Tourist Office.

