Dimanches en musique: Choeur d’enfants de landarbaso Théâtre Michel-Portal Bayonne

Dimanches en musique: Choeur d’enfants de landarbaso

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Le projet Kontari de Landarbaso Abesbatza a été fondé durant l’année scolaire 2016-2017 avec seulement vingt enfants. Actuellement, il compte soixante-huit enfants âgés de 8 à 15 ans. Au fil des ans, le chœur a collaboré avec des artistes basques de premier plan et s’est produit dans des cycles musicaux prestigieux. En 2018, il a participé à la « 2e Biennale des chœurs d’enfants et de jeunes Alejandro Yagüe » à Burgos et a créé sa première comédie musicale participative. En 2020, il a participé à la tournée et à l’enregistrement de l’orotatio symphonique et choral Hesia Urraturik, Xabier Lete In Memoriam. En 2023, les enfants ont remporté le Premier Prix National du concours Agrupacoros de Madrid. En 2024, le chœur a terminé l’année en se produisant à l’Auditorium Kursaal avec l’Euskadiko Orkestra pour le 90e anniversaire du Diario Vasco. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

