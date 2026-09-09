Dimanches en musique: Concert musique ancienne, la vie du Roi David Théâtre Michel-Portal Bayonne
dimanche 21 mars 2027 · Théâtre Michel-Portal · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Dimanches en musique: Concert musique ancienne, la vie du Roi David
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 17:00:00
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-03-21
L’ensemble de musique ancienne de l’Orchestre du Pays Basque a choisi cette saison de raconter l’histoire du Roi David dont la vie et les poèmes ont inspiré de nombreux artistes du monde occidental.
À travers les œuvres de H. Schütz, C. Monteverdi, M.A. Charpentier, plongez dans l’intimité d’un homme aux multiples facettes.
Ces œuvres vocales et instrumentales du XVIIᵉ siècle pour ce concert mettent en lumière ce jeune berger devenu roi, ce poète, ce musicien, ce guerrier redoutable appelé également le prophète qui occupe une place importante dans chacune des trois religions monothéistes.
Durée 1h20 sans entracte .
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Dimanches en musique: Concert musique ancienne, la vie du Roi David
L’événement Dimanches en musique: Concert musique ancienne, la vie du Roi David Bayonne a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bayonne
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