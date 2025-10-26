Dimanches en musique: EN KÖR (choeur suédois) Théâtre Michel-Portal Bayonne

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Fondé en 2016, En Kör est un ensemble vocal venu de Stockholm, composé de douze chanteurs. Sans chef de chœur, mais guidé par une forte responsabilité artistique collective, le groupe explore avec exigence et curiosité la richesse du répertoire choral.

Leur démarche repose sur l’écoute active, l’interprétation partagée et la recherche constante de sens musical. Chaque voix, contribue à créer une musique vivante, profonde et toujours en mouvement. En Kör s’est distingué en 2022 en remportant le Grand Prix du prestigieux Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, ainsi qu’en 2023, lors du Concours Romano Gandolfi à Parme. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

