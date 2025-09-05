Dimanches en musique: L’Harmonie Bayonnaise invite… Théâtre Michel-Portal Bayonne

Dimanches en musique: L'Harmonie Bayonnaise invite… Théâtre Michel-Portal Bayonne dimanche 12 avril 2026.

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

L’Harmonie Bayonnaise créée en 1879, est toujours au diapason des musiques d’hier comme aujourd’hui. Elle avance, propose, et se diversifie, comme dernièrement en accompagnant le groupe Sorotan Bele. Aujourd’hui, cette association conserve toute sa jeunesse avec l’apport non négligeable de jeunes musiciens. Elle prouve sa vitalité en proposant chaque année des concerts réguliers comme tous les jeudis d’été au kiosque, dans les quartiers de la ville, hors de nos frontières, en animant toutes les corridas en tant que musique officielle, ainsi qu’en organisant des manifestations exceptionnelles. C’est un groupe de musiciens amateurs avec la parité entre hommes et femmes qui rassemble tous les âges et les origines. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

