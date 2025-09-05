Dimanches en musique: Odyssée Klemer, musiques populaires d’Europe de l’Est (orchestre du pays basque ipparaldeko orkestra) Théâtre Michel-Portal Bayonne

Dimanches en musique: Odyssée Klemer, musiques populaires d’Europe de l’Est (orchestre du pays basque ipparaldeko orkestra)

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

Ce concert est une immersion dans l’univers de la musique klezmer. A la fois joyeuses et mélancoliques, ces musiques d’Europe de l’Est étaient destinées à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses. L’expressivité et l’improvisation ont une place prépondérante dans la tradition musicale klezmer. A l’occasion d’Odyssée Klezmer, le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire, seront particulièrement mis à l’honneur. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

