Dimanches en musique: Odyssée Klemer, musiques populaires d’Europe de l’Est (orchestre du pays basque ipparaldeko orkestra) Théâtre Michel-Portal Bayonne

Dimanches en musique: Odyssée Klemer, musiques populaires d’Europe de l’Est (orchestre du pays basque ipparaldeko orkestra)
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Ce concert est une immersion dans l’univers de la musique klezmer. A la fois joyeuses et mélancoliques, ces musiques d’Europe de l’Est étaient destinées à accompagner les cérémonies religieuses traditionnelles, les mariages et les danses. L’expressivité et l’improvisation ont une place prépondérante dans la tradition musicale klezmer. A l’occasion d’Odyssée Klezmer, le violon et la clarinette, instruments emblématiques de ce répertoire, seront particulièrement mis à l’honneur. .
