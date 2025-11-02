Dimanches en musique: SOPRA IL FIUME (choeur japonais) Théâtre Michel-Portal Bayonne

Dimanches en musique: SOPRA IL FIUME (choeur japonais) Théâtre Michel-Portal Bayonne dimanche 2 novembre 2025.

Dimanches en musique: SOPRA IL FIUME (choeur japonais)

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Fondé en 2018 à Kawagoe au Japon, Sopra Il Fiume réunit de jeunes chanteurs désireux de vivre la musique chorale de manière active et collective. L’ensemble se distingue par son approche sans chef de chœur, guidée par une recherche d’expressivité partagée. Le nom Sopra Il Fiume, qui signifie « au-dessus du fleuve » en italien, fait référence à la ville de Kawagoe, dans la préfecture de Saitama, où le chœur est basé. Depuis sa création, l’ensemble s’est illustré dans de nombreux concours nationaux. L’année 2024 marque un tournant, avec plusieurs distinctions majeures, dont un 1er prix au Concours vocal du Kanto et un prix d’or lors de la finale nationale du concours choral du Japon. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

