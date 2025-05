Dimanches gourmands 3 brunchs à savourer ! – Place du Champ-de-Mars Autun, 18 mai 2025 10:00, Autun.

Saône-et-Loire

Dimanches gourmands 3 brunchs à savourer ! Place du Champ-de-Mars Les Halles (sous la Mairie) Autun Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 15:00:00

Date(s) :

2025-05-18

2025-06-29

2025-07-13

La Ville d’Autun, dans le cadre de son programme Action Cœur de Ville, organise 3 rendez-vous pour partager un moment gastronomique et festif à partager en famille ou entre amis.

À chacune de ces dates, un petit marché de producteurs locaux vous sera proposé dès 10h le matin, suivi d’un repas assuré par des traiteurs et restaurateurs autunois.

Le 18 mai, c’est le traiteur Nicolas Charles qui vous régalera avec son équipe.

Le 29 juin, au tour de Ludivine Dunoyer, du restaurant Le Côte à Côte et sa brigade, de vous servir.

Le 13 juillet, ce sont Laurent Guibourt et son chef, du café de La Bourse, qui viendront éveiller vos papilles.

Des animations musicales et des jeux pour petits et grands viendront animer ces journées estivales.

Réservation (et pré-paiement) en ligne obligatoire.

Attention, les places sont limitées et se remplissent très vite ! .

Place du Champ-de-Mars Les Halles (sous la Mairie)

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Dimanches gourmands 3 brunchs à savourer !

German : Dimanches gourmands 3 brunchs à savourer !

Italiano :

Espanol :

L’événement Dimanches gourmands 3 brunchs à savourer ! Autun a été mis à jour le 2025-05-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II