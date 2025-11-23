Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dimanches hors du temps au Viguier du Roy de Figeac Figeac

Tarif : 32 – 32 – EUR

l’Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy vous invite à un rendez-vous exceptionnel placé sous le signe de l’histoire et de la convivialité.
52 Rue Emile Zola Figeac 46100 Lot Occitanie  

English :

the Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy invites you to an exceptional gathering of history and conviviality.

German :

das Hotel Mercure Figeac Viguier du Roy lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Treffen ein, das im Zeichen der Geschichte und der Geselligkeit steht.

Italiano :

l’Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy vi invita a un incontro eccezionale all’insegna della storia e della convivialità.

Espanol :

el Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy le invita a un encuentro excepcional centrado en la historia y la convivencia.

