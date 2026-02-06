Dimanches Magnolias

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-12

Visites guidées à 15h

Ces arbres aux fleurs exubérantes nous fascinent. Majoritairement originaires d’Asie, ils étalent leurs larges pétales éclatants dès le début du printemps, avant même la sortie des feuilles. Avec 400 Magnolias, l’Arboretum abrite la plus grande collection française privée. Entre espèces botaniques et obtentions humaines, les formes et les couleurs des fleurs sont d’une grande variété. Laissez-vous guider… 20 .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Guided tours at 3pm

These trees with their exuberant flowers fascinate us. They spread their large and bright petals at the beginning of spring, even before the leaves come out. Come and learn more about Daphne, Leonard Messel, Yellow Bird, Star Wars, etc.

L'événement Dimanches Magnolias Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-06