DIM’Bar | Atelier créatif « Bandes de Motifs » Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 7 décembre, 15h00 Entrée libre

Qui dit 1er dimanche du mois, dit DIM’Bar à la Qsp galerie. C’est l’occasion pour petit(e)s et grand(e)s de découvrir l’exposition « Ça se trame » et de participer à un atelier créatif “bande de Motifs »

**ATELIER CRÉATIF : BANDES DE MOTIFS**

Intergénérationnel, en solo, en famille, ou en groupe

Gratuit – Sans inscription*

Venez jouer avec les formes, les couleurs et les répétitions !

Au programme :

Création de bandes de motifs (poétiques, utilitaires, ou fous !)

Pochoirs, tampons, feutres et tissus à disposition

Une œuvre collective à emporter ou exposer

*Mais on aime savoir que vous venez ! Commentaire ou MP pour réserver votre place.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T19:00:00.000+01:00

info.le.bar@free.fr 0362281386

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord