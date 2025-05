Dim’BAR, lectures à haute voix – Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix, 1 juin 2025, Roubaix.

Dim’BAR, lectures à haute voix Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 1 juin, 15h00 Entrée libre

Qui dit 1er dimanche du mois, dis Dim’BAR, moment festif et convivial ouvert à tous. Pour le finissage de « Dans ma fête, il y a un cactus », ce sont des textes et des voix qui seront à écouter…

Ce Dim’BAR de juin fera la part belle aux voix et aux textes à partir de 16h00.

L’artiste Léa COLLET et quelques collégien·nes de Tourcoing complices performeront son texte intitulé « Pollinisation Croisée ».

Puis les membres de Ô LA VOIX donneront à attendre une sélection de textes de divers auteurs sur la nature.

Sans oublier un petit goûter et quelques jus de fruits…

Début : 2025-06-01T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T19:00:00.000+02:00

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord