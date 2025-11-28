DIMITRI SELECTIF (GRITZ) NARCISSE Nantes

DIMITRI SELECTIF (GRITZ) NARCISSE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

? DIMITRI SELECTIF ? Membre fondateur du collectif Gritz, Dimitri Selectif a bientôt 15 ans de musique électronique dans les pattounes. … là là.Collectionneur de disques vinyles et technicien distingué, son plaisir (moins caché qu’assumé) est de venir flirter avec le kitsch de la Dance Music des 80’s, 90’s et 2000’s.De tout cela résultent de sémillants DJ sets où fusionnent Early Dance, Breaks, Eurostuff, Trance et autres pitreries. On dit qu’un bon chien en fait aboyer dix, verdict sur le dancefloor…https://www.instagram.com/gritzgranville/https://youtu.be/DjETidTMyI0?si=_emaJtu7_7AyzYyf

