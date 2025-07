DIMITRI VANO PHILOSOPHIE DU TESTICULE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

DIMITRI VANO PHILOSOPHIE DU TESTICULE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde jeudi 14 août 2025.

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Dimitri monte sur scène pour régler ses comptes avec son corps, son destin… et son slip trop petit.

Avec humour et tendresse, il lève le voile sur des sujets que les hommes taisent stérilité, andropause, complexes, émotions enfouies…

Entre spermogrammes humiliants, rendez-vous gênants chez l’urologue et montagnes russes hormonales, il signe un seul-en-scène aussi hilarant que touchant.

Un spectacle intime, drôle et nécessaire — une vraie leçon d’humanité sous la ceinture.

A 21h. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

